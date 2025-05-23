Унаслідок атаки "Шахедів" у Броварському районі Київщини є постраждалі
- Унаслідок атаки "Шахедів" у Броварському районі Київщини постраждали чоловік та жінка.
- Пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Росія увечері 23 травня атакувала Київщину "Шахедами". Унаслідок обстрілу є постраждалі у Броварському районі.
Також зафіксовано руйнування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.
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Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину
Київська ОВА попередила про роботу ППО по російських "Шахедах" в області о 21:36.
На жаль, атака не минулася безслідно.
Поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна.
Їх госпіталізували до місцевої лікарні.
Також унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине,
– наголосив Микола Калашник.
До слова, "Шахеди" атакували й Київ. У столиці зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста – пошкоджено 4 авто та вікна будівлі.
На щастя, про потерпілих наразі не повідомляють.