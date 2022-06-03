Унаслідок обстрілів Харківщини 2 червня загинула 1 людина, а 7 осіб постраждали

Російські окупанти і далі обстрілюють Харків та область. За добу 2 червня окупанти відкривали вогонь по низці населених пунктів регіону.

Унаслідок ворожих обстрілів є постраждалі в обласному центрі. Мовиться про 2 місцевих мешканців.

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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини

У Чугуєві загинув мирний мешканець, а ще 2 – зазнали поранення;

у селі Катеринівка Лозівського району постраждали 2 людей;

ще 1 потерпілий є у Балаклійській громаді;

у Циркунах пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, ангар з зерном та автомобілі місцевих мешканців;

унаслідок ракетного удару по Золочеві пошкоджені житлові будівлі. На щастя, потерпілих серед населення немає.

В області відновлюють зруйноване

Попри постійні обстріли, на Харківщині ремонтують пошкоджену критичну інфраструктуру. Фахівцям "Харківміськгазу" вже вдалося відновили газопостачання для 8 тисяч мешканців мікрорайону Сонячний. Постачання газу відновлюють і в населених пунктах області – Золочеві, Дергачах та Вільхівській громаді.

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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив, де в регіоні тривають бої. За його словами, гаряче зараз на Ізюмському напрямку. Там росіяни готуються до чергової спроби наступу. Однак наші воїни відважно тримають свої позиції та завдають ворогу значних втрат.

Ми пишаємося Збройними Силами, які 100 днів тримають оборону. Україна переможе,

– наголосив Синєгубов.

Останні новини про ситуацію на фронті

Зранку 3 червня росіяни здійснили масовий обстріл прикордонних сіл та містечок Чернігівської та Сумської областей. Окупанти з території держави-агресорки відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню та мінометів. Загалом в Україну прилетіла щонайменше сотня ворожих ракет та мін.

За весь час війни в Україні загинули 30 950 ворожих військових. Масштаби втрат російської армії сягнули нечуваних раніше для держави-агресорки масштабів. Лише за минулу добу Збройні Сили України ліквідували 100 окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 14 безпілотників, крилату ракету тощо.

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