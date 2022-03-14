Унаслідок обстрілу телевежі на Рівненщині загинули 9 осіб: під завалами залишаються люди
14 березня 2022 , 18:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Коваля
Кількість постраждалих унаслідок авіаудару окупантів по телевежі назвав глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, наразі відомо про 9 загиблих та 9 поранених. Але ці цифри можуть змінитися, оскільки під завалами досі є люди.
Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетних ударів на телевізійній вежі в с. Антопіль на Рівненщині.
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