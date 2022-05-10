Унаслідок ракетного удару по Одещині постраждав туристичний об'єкт: є поранені

На Одещині російські окупанти ракетним обстрілом пошкодили туристичний об'єкт. Одна з будівель загорілась.

Відповідну інформацію ввечері 9 травня розповіли рятувальники Одещини. Поранених людей госпіталізували.

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Вороги на Одещині зруйнували туристичний об'єкт

Сьогодні (мовиться про 9 травня – 24 канал) на Одещині внаслідок ракетного обстрілу сталось загоряння і руйнування об'єкту туристичної інфраструктури,

– повідомили рятувальники.

Додали також, що 5 будівель вороги повністю зруйнували.

"В одній з будівель сталось загоряння. Внаслідок влучання постраждали 2 особи, яких каретою швидкої госпіталізували", – розповіли в ДСНС.

Пожежу ліквідували 6 рятувальників з допомогою 1 одиниці техніки. З-під завалів дістали пса. На щастя, ніхто не загинув.

Туристичні об'єкти обстріляли ракетами "Кинджал"

Одеська міська рада ще орієнтовно о 21 годині 9 травня повідомила, що вороги випустили 3 ракети "Кинджал". Їх скинули з літака стратегічної авіації Ту-22. Саме ці ракети влучили в об'єкти туристичної інфраструктури та зруйнували 5 будівель.

Пожежу ліквідовано, постраждалі 2 особи, які доставлені в лікарню. Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку,

– розповіли у міській раді.

На місці злочину Росії проти України працювала слідчо-оперативна група Нацполіції.

Відомо, що ракети "Кинджал" гіперзвуковими та мають ядерні або звичайні боєзаряди. Винищувач Міг-31 може нести одну таку ракету й вражати цілі на відстані 2 тисяч кілометрів. Літаки Ту-22М3 можуть вмістити 4 ракети, а їхня дальність польоту – понад 3 тисяч кілометрів.

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Окупанти повністю зруйнували 5 будівель на Одещині / Фото ДСНС

Коротко про обстріл Одещини 9 травня

Протягом доби, 9 травня, окупанти цинічно атакували Одещину. Ракети скидали на область навіть, попри те, що в Одесі з візитом був голова Європейської Ради Шарль Мішель. Останньому разом з Денисом Шмигалем довелось переходити в укриття.

У місті та області на добу щонайменше 14 разів оголошували повітряну тривогу.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що 9 травня російські окупанти запустили по Одесі 7 ракет. Влучили по торговому центру та складах готової продукції широкого споживання. На жаль, одна людина померла, а 5 поранених госпіталізували.

Окрім того, окупанти підняли свій безпілотник "Орлан-10", щоб здійснити розвідку в області. На щастя, наші захисники збили його та прокоментували: "Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!".

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