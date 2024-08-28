Унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинув колишній очільник Черкаської ОДА

В ніч на 27 серпня російські війська вдарили по готелю "Аврора" у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинув колишній керівник Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук.

Вибух у Кривому Розі пролунав за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю загинуло 4 людини та 5 постраждали.

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Внаслідок російської атаки загинув Сергій Сергійчук

Сергій Сергійчук керував обласною адміністрацією з 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Також Сергій Сергійчук був військовослужбовцем, брав участь у боях за Київ та Київщину, був ветераном АТО, будівничим сил ТРО ЗСУ.

Трагічну звістку також прокоментував головний рабин України Моше Реувен Асман. Він зазначив, що був близько знайомий з Сергієм Сергійчуком і вони багато спілкувалися.

Його сміливість та відданість Україні – ніколи не будуть забуті! Молюсь за спокій його душі, мої щирі співчуття близьким Сергія Івановича…

– написав Моше Реувен Асман.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Сергійчука. Вічна пам'ять!

До слова, раніше правоохоронці показали перші хвилини після російського удару по готелю в Кривому Розі. Вони одними із перших прибули на місце ворожої атаки, долучились до порятунку людей та розбирання завалів спільно з іншими екстреними службами.