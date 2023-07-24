Унаслідок вибухів на складі у Криму могли бути знищені ракети "Онікс", якими атакують Одесу

Внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Криму 24 липня було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими російські війська кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв.

Про це повідомили кримські партизанив в телеграм-каналі, а також речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, інформує 24 Канал.

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На складі БК біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими росіяни вже кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв,

– повідомили партизани.

Там додали, що збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів. Вартість однієї ракети "Онікс" – становить від 1,25 до 1,30 мільйона доларів.

Сергій Братчук зауважив, що інформація потребує уточнення.

"Рух опору інформує, що ворог не дорахується ракет типу "онікс", які зберігалися на складі БК під Джанкоєм. Інформація доуточнюється", – написав речник.

! Досі ні російська окупаційна, ні українська влада не інформували про те, що саме було знищено внаслідок ранкової "бавовни" в окупованому Криму.

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