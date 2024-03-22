Унаслідок влучання в ДніпроГЕС у Дніпро витекли нафтопродукти: фото наслідків

Удар Росії по ГЕС в Запоріжжі негативно вплинув на середовище. На щастя, дамбу не прорвало, однак у Дніпро витекли нафтопродукти.

Окрім того, що нафтопродукти потрапили у Дніпро, фахівці зафіксували ще й засмічення ґрунтів.

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Після підриву ГЕС в Дніпро потрапила нафта

Після обстрілу ГЕС у Запоріжжі спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу оглянули постраждалі території, щоб визначити шкоду для довкілля.

Вони зафіксували засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у річку Дніпро.



Нафтопродукти у Дніпрі / фото Державної екологічної інспекції Південного округу

Фахівці Інспекції відібрали проби води та ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків. Результати будуть відомі пізніше.

Крім цього, інспекція визначила площі засмічення відходами руйнації:

по вулиці Славутича понад 7200м2.

по вулиці Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300м2.

Всі отримані матеріали фахівці передадуть до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

Росіяни намагалися створити екологічну катастрофу

В Офісі Генпрокурора повідомили, що під час атаки 22 березня росіяни випустили по ДніпроГЕС 8 ракет. Це найбільша гідроелектростанція України й важливий об'єкт критичної інфраструктури.

Ворог цілив саме в греблю ДніпроГЕС, намагаючись створити нову екологічну катастрофу на зразок підриву Каховської ГЕС у 2023 році.

До слова, за добу до атаки, 21 березня, росіяни анонсували удар по ГЕС в Дніпрі, заявляючи, що ЗСУ нібито планують підірвати дамбу. Це для того, щоб зняти з себе відповідальність за катастрофу.

Наразі на станції досі тривають аварійно-рятувальні роботи, служби ДСНС намагаються загасити пожежу. Тим часом правоохоронці розпочали розслідування за фактом терористичного обстрілу.