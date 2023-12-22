Унаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян, – джерела
22 грудня 2023, 16:56Читать новость на русском
Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
У п'ятницю 22 грудня стало відомо про знищення одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34. Це чудова новина, адже таким чином Україна зменшує перевагу ворога в повітрі.
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Були вражені не тільки літаки
Іще кращою новиною є те, що мінуснули не тільки літаки. Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.
Кількість загиблих росіян іще уточнюють, але жертви серед окупантів точно є. Поки не відомо, мова про пілотів чи когось іншого.Важливо! Ми будемо тримати читачів у курсі, щойно з'являться нові деталі.
Україна знищила три ворожі винищувачі
- Це сталося опівдні 22 грудня на Південному напрямку. Командувач Повітряних сил Микола Олещук уїдливо написав, що ми продовжуємо рубрику "Вєчнава польота, братья" (саме такими словами російські льотчики прощаються із загиблими).
- Олещук зазначив, що це – відповідь росіянам. Адже окупанти бажають нам смерті: вони написали на "Шахеді" буквально "Сдохните, с*ки". Це прочитали наші воїни, коли роздивлялися уламки збитого дрона 22 грудня. Тож Україна відповіла ворогові швидко і жорстко.
- Імовірно, винищувачі збили на Херсонщині, коли росіяни намагалися обстріляти плацдарм наших захисників на лівому березі Дніпра. Можливо, ідеться про село Кринки. Російські військкори підтвердили збиття літаків, говорять про роботу Patriot і "грамотну авіазасідку ЗСУ". Також мовиться, що хтось із пілотів катапультувався.
- Юрій Ігнат в ефірі телемарафону назвав ураження Су-34 блискучим результатом і спланованою операцією. За його словами, такого значного знищення ворожої авіатехніки давно не було.
- Знищення Су-34 важливе не саме по собі. Ці літаки – одні з найновіших на озброєнні Росії, окупанти стріляють з них авіабомбами та ракетами. А ще ці літаки дорогі, коштують щонайменше 50 мільйонів доларів.
- А Олексій Данілов зізнався, що за цими "сушками" полювали давно. Вони створювали проблеми для наших захисників на Півдні, тому російське залізо відправили у вічний політ.