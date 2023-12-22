Унаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян, – джерела

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У п'ятницю 22 грудня стало відомо про знищення одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34. Це чудова новина, адже таким чином Україна зменшує перевагу ворога в повітрі.

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Були вражені не тільки літаки

Іще кращою новиною є те, що мінуснули не тільки літаки. Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.

Кількість загиблих росіян іще уточнюють, але жертви серед окупантів точно є. Поки не відомо, мова про пілотів чи когось іншого.

Україна знищила три ворожі винищувачі

Це сталося опівдні 22 грудня на Південному напрямку. Командувач Повітряних сил Микола Олещук уїдливо написав, що ми продовжуємо рубрику "Вєчнава польота, братья" (саме такими словами російські льотчики прощаються із загиблими).

Олещук зазначив, що це – відповідь росіянам. Адже окупанти бажають нам смерті: вони написали на "Шахеді" буквально "Сдохните, с*ки". Це прочитали наші воїни, коли роздивлялися уламки збитого дрона 22 грудня. Тож Україна відповіла ворогові швидко і жорстко.

Імовірно, винищувачі збили на Херсонщині, коли росіяни намагалися обстріляти плацдарм наших захисників на лівому березі Дніпра. Можливо, ідеться про село Кринки. Російські військкори підтвердили збиття літаків, говорять про роботу Patriot і "грамотну авіазасідку ЗСУ". Також мовиться, що хтось із пілотів катапультувався.

Юрій Ігнат в ефірі телемарафону назвав ураження Су-34 блискучим результатом і спланованою операцією. За його словами, такого значного знищення ворожої авіатехніки давно не було.

Знищення Су-34 важливе не саме по собі. Ці літаки – одні з найновіших на озброєнні Росії, окупанти стріляють з них авіабомбами та ракетами. А ще ці літаки дорогі, коштують щонайменше 50 мільйонів доларів.

А Олексій Данілов зізнався, що за цими "сушками" полювали давно. Вони створювали проблеми для наших захисників на Півдні, тому російське залізо відправили у вічний політ.

Ми будемо тримати читачів у курсі, щойно з'являться нові деталі.