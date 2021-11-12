Уникали 300 тисяч доларів мита: ДБР запобігло незаконному ввезенню товару в Україну
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань залокувало незаконне ввезення партії товарів без сплати належного мита. Зокрема збитки Україні могли становити кількасот тисяч доларів.
Щоб не сплачувати повну суму мита, зловмисники вказали неправдиву інформацію в документах. Про це розповіли в Державному бюро розслідувань.
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ДБР викрило схему, з допомогою якої намагались ухилитись від сплати мита
Державне бюро розслідувань заблокувало незаконне ввезення в нашу країну партії товарів широкого вжитку, чим відвернуло збитки державі на 300 тисяч доларів,
– розповіли у відомстві.
У ДБР повідомили, що дізнались про намір представників комерційної структури ввезти вантаж в Україну з незаконним звільненням від митного оформлення. Наразі відомо, що:
- товари мали перевезти через митний пост "Ягодин" Волинської митниці;
- водій фури з причепом надав неправдиві документи;
- зокрема він зазначив, що нібито транспортує "емульгатори для катіонних застигаючих асфальтових емульсій" загальною вагою понад 1,5 тонни та митною вартістю майже 200 тисяч гривень.
- оглянувши авто, правоохоронці зафіксували – вантаж значно важчий та не відповідає супровідній документації.
Водій надав неправдиві документи щодо товару, який перевозив / Фото ДБР
За дорученням слідчого ДБР митники повторно оглянули вантаж та з'ясували, що насправді фура перевозила 25 тонн товарів широкого вжитку.
Під виглядом емульгаторів перевозили шкарпетки та інші товари / Фото ДБР
ДБР викрило схему уникнення мита: дивіться відео
Наразі ДБР перевіряє, чи причетні до оборудки посадовців митної служби. Триває слідство.
Коротко про останні викриття ДБР
- 11 листопада ДБР затримало депутата Херсонської обласної ради. Він вимагав у власника рекламного агентства 300 тисяч гривень за посередницьку послугу.
- ДБР підрахувало збитки бюджету України через зловживання чиновників, які прагнуть особистої вигоди. За 3 роки своєї діяльності встановили втрати на 524 мільйони гривень.
- 9 листопада викрили двох працівників Львівської митниці, які були учасниками схеми вивезення брухту кольорових та дорогоцінних металів. Оборудка спричинила збитки приблизно на 100 мільйонів гривень.