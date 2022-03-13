Унікальні кадри: у Росії під час мітингу арештували велосипед
Джерело:телеграм Анатолій Штірліц
У Росії протягом неділі, 13-го березня, відбувалися антивоєнні мітинги. На них російські силовики затримували людей та навіть велосипед.
Щоб затримати велосипед, знадобилося двоє силовиків
Про те, що росіяни живуть у своєму світі, нам відомо давно. В Україні вони бачать військову загрозу в лікарнях, пологових будинках, школах і цивільних будинках.
До теми На антивоєнних акціях у Росії затримали вже понад 600 людей
Та російський маразм значно глибший, аніж українці могли підозрювати. Це підтверджує випадок на мітингах у Росії.
Російські силовики, вдумайтесь, арештували велосипед. Що такого погано зробив двоколісний друг – складно сказати.
Можливо, він просто був американського чи українського виробництва. А може диктатор засумував у бункері та вирішив покрутити педалі.
Дивіться також На мітингах у Пітері і Москві масові й жорсткі затримання: моторошні відео
Щоб затримати бідолашного і ні в чому невинного ровера, знадобилося відразу двоє силовиків. Напевно, велосипед сильно пручався, що його довелося нести.
Дивіться відео затримання велосипеду в Росії
Варте уваги – Голодні варвари: окупанти вщент розграбували магазин "Наша Ряба" – дивіться відео