Уникають штрафів: Єрмак та нардепи "ганяють" на номерах прикриття – ЗМІ

Журналісти показали розслідування, у якому мовиться, що деякі посадовці та наближені особи їздять на номерах прикриття. Серед них є Андрій Єрмак

Розслідувачі стверджують, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак їздить на номерному знаку, що зареєстрованим за "Мерседесом", а не за його "Тойотою".

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Хто ще "ганяє" під прикриттям

Крім того, номери авто заступника Єрмака Кирила Тимошенка за жодною машиною не зареєстровані.

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір теж нібито їздить на номерах прикриття.

У розслідуванні мовиться, що син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова теж має номери прикриття. Так само бізнес-партнер цієї родини Ігор Котвіцький.

Номери автомобіля нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка зареєстровані за іншим транспортом.

Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива має "Ленд Крузер", у якого регулярно змінюються номери. Журналісти зазначили, що всі ці номери не існують.

Навіщо політикам номери прикриття

Якщо камери зафіксують перевищення швидкості машин з фейковими номерами, то водіїв не штрафують. Річ у тім, що номери не прив’язані до своїх власників.

Відповідно до закону, номери прикриття можуть мати лише правоохоронці, держохорона та ті, кого вони охороняють.

Розслідувачі надіслали запит до головного сервісного центру, аби перевірити, чи справжні номери. Там цю інформацію підтвердили.

Номери прикриття політиків, дивіться розслідування: