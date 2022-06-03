"Унітази", зґвалтування, розстріли – це виконання наказів командування, – Невзоров
Ні для кого не секрет, що російська армія вчиняє злочини та звірства і щодо цивільних українців. Окупанти грабують, вбивають та ґвалтують.
Імовірно, часто роблять це за наказом чи згодою керівництва. Про це на ютубі 24 каналу під час стріму з Артемом Овдієнко сказав російський журналіст Олександр Невзоров, який колись був наближений до Путіна і зараз отримав українське громадянство.
Увага Не шукайте тут зради, – Овдієнко пояснив стрім з Невзоровим
За його словами, майже усе, 99% відсотків дій російський військовослужбовців залежить від команд та наказів командира.
Ми розуміємо, що вся та гидота, яку витворяла російська армія з "унітазами", зґвалтуваннями, розстрілами – це виконання команд,
– вважає Невзоров.
Овдієнко пояснив стрім з Невзоровим
- Попри те, що у соцмережах розкритикували отримання Олександром Невзоровим українського громадянства, ведучий 24 каналу Артем Овдієнко під час стріму поспілкувався з російським журналістом. Він пояснив, чому.
"Невзоров з самого початку цієї війни заявляв про те, що винні в ній усі росіяни, без виключення. "Хороші росіяни" винуватять у всьому Путіна, перекладають на нього провину. Мовляв, звичайні росіяни "в цьому не винні", – пояснив ведучий.
- Зазначимо, що Олександр Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Овідієнко також закликав не шукати тут зради, ба більше наголосив, що той не є "хорошим росіянином".
Невзоров отримав громадянство
- У березні російський Слідчий комітет порушив справу проти Олександра Невзорова за дискредитацію збройних сил Росії. Тоді він розповів народу Росії про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі.
- Згодом російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії надали громадянство України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Більшість українців звістка про те, що російський журналіст, який "не має жодних досягнень перед Україною", став її громадянином, неабияк обурила. Однак є й ті, хто симпатизує йому і закликає до дискусії.
Стрім Овдієнка з Невзоровим про громадянство України: дивіться відео 24 каналу