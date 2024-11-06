Уночі Сили оборони знищили 38 ворожих БпЛА

У ніч на 6 листопада Росія вкотре атакувала Україну своїми безпілотниками. Силам оборони вдалося знищити 38 ворожих БпЛА.

Ще 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на Повітряні сили.

Дивіться також Унаслідок атаки на Запоріжжя загинули 7 людей, є багато поранених

Росія запустила по Україні 63 ударні БпЛА

Загалом російська армія атакувала Україну вночі 63 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Чауди.

Наразі підтверджено збиття у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Також росіяни вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– додали у Повітряних силах.

Станом на 7:30 ще два російські безпілотники перебували у повітряному просторі України. У ПС наголосили, що бойова робота триває.