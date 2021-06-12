Уперше з початку пандемії: Грета Тунберг вийшла на кліматичний страйк

Грета Тунберг вперше з початку пандемії вийшла на традиційну акцію "П'ятниці за майбутнє". 18-річна шведська екоактивістка заявила, що через пандемію разом з нею прийшли небагато людей.
Активісти зібрались 11 червня під приміщенням шведського парламенту. Всі учасники акції були в масках.
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Грета Тунберг відновила "кліматичні страйки"
"Пандемія ще далеко не закінчена, тому ми продовжуватимемо бути присутніми на таких акціях якомога в меншій кількості та діятимемо відповідно до місцевих обмежень", – заявила активістка.
Учасники акції тримали плакати з написами "П'ятниця задля майбутнього" та "Шкільний страйк за клімат".
До речі, страйки "П'ятниця за майбутнє" Грета Туберг почала ще у 2018 році. Вона щоп'ятниці виходила на акцію протесту заради клімату. Такі шкільні страйки заради клімату до пандемії набрали популярності у всьому світі.
Коротко про Грету Тунберг
- Екоактивістка у 2018 році почала проводити страйки заради клімату.
- У 2019 році вона виступила на саміті ООН з питань клімату. Саме завдяки своїй гнівній промові вона стала відомою. Тоді їй було 16 років.
- Тоді вона звинуватила світових лідерів у зраді та заявила: "Ви вкрали мої мрії і моє дитинство своїми порожніми обіцянками".
- У тому ж році вона стала людиною року за версією журналу Time.
- Після цього її номінували на Нобелівську премію миру.