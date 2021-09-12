Уперше в Україні: на Закарпатті з'явились поліцейські на електросамокатах

12 вересня 2021 , 11:20
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Джерело:

Zaxid.net

На вулицях Ужгорода від 11 вересня 2021 року курсує екіпаж поліцейських на електричних самокатах. Правоохоронці їздитимуть біля пішохідних зон та лише у світлу пору доби.

Патрульні зможуть оперативніше реагувати на виклики в центрі міста. Вони також пояснюватимуть, як правильно використовувати такий вид транспорту.

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Поліції подарували 2 самокати

Патрульна поліція Закарпаття отримала електросамокати від приватної компанії безплатно. Схожих проєктів в Україні ще не було.


Поліціянти на електросамокатах / Фото Патрульної поліції Закарпатської області

За словами речника патрульної поліції Закарпаття Ернеста Завадського, прилади віддав сервіс прокату електросамокатів. Це було у межах благодійної допомоги.

Самокати надали у безтермінове користування. Поки їх буде 2, однак плануємо збільшити, якщо проєкт матиме успіх,
– наголосив Ернест Завадський.

Подібне патрулювання наразі планують не на тривалий термін. Лише до того часу, поки є вдала погода.

Електросамокати в Україні: коротко

  • Електросамокати, згідно з українськими законами, не визнано транспортним засобом.
  • Юридично на них не діють правила дорожнього руху. Проте прилади є травмонебезпечними.
  • В українських містах дуже часто через катання на електросамокатах зазнають ушкоджень чимало людей.
  • У липні 2021 року київська влада підписала угоду з орендарями електросамокатів, яка передбачає зменшення швидкості до 20 кілометрів на годину, а також страхування всіх клієнтів.
Автор: Роман Стек