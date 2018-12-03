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      Уперше жінці вручили "Золотий м'яч"

      380 Читать новость на русском
      Ада Хегерберг
      Ада Хегерберг / twitter.com/OptusSport

      Гравчиня французького "Ліона" та збірної Норвегії Ада Хегерберг стала першою жінкою, якій France Football вручив "Золотий м'яч".

      Хегерберг отримала нагороду в Парижі під час вручення Ballon d'Or – "Золотого м'яча" найкращому гравцю за версією журналу France Football.

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      У свої промові Ада сказала, що це великий крок для жіночого футболу. Вона закликала інших жінок також грати у футбол.

      У 2018 році Хегерберг стала переможницею Ліги чемпіонів разом з "Ліоном", а також виграла чемпіонат Франції.

      Нагадаємо, що журнал France Football поступово оголошує рейтинг голосування за "Золотий м'яч" – 2018.

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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