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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      УПЛ знаходиться лише на 22 місці у світі за розміром річної зарплати футболістів

      67 Читать новость на русском
      УПЛ знаходиться на 22 місці по середній зарплаті футболістів
      УПЛ знаходиться на 22 місці по середній зарплаті футболістів

      Українська Прем'єр-ліга посідає 22 місце у світі за середньою зарплатою футболістів перших команд.

      Середньостатистичний гравець клубу УПЛ в рік заробляє 191 238 євро, пише "Команда №1" посилаючись на рейтинг Sporting Intelligence.

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      Така зарплата, за інформацією джерела, порівнянна з шотландською (21-е місце, 199 тисяч євро) і грецькою лігами (23-е місце, 156,5 тисяч євро).

      Лідером рейтингу залишилася англійська Прем'єр-ліга. Там футболіст у середньому за рік заробляє 3,38 млн євро. Найменше платять у чемпіонаті Сан-Марино. Тут футболісти в середньому отримують на рік 2,5 тисячі євро.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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