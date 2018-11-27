УПЛ знаходиться лише на 22 місці у світі за розміром річної зарплати футболістів

Українська Прем'єр-ліга посідає 22 місце у світі за середньою зарплатою футболістів перших команд.

Середньостатистичний гравець клубу УПЛ в рік заробляє 191 238 євро, пише "Команда №1" посилаючись на рейтинг Sporting Intelligence.

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Така зарплата, за інформацією джерела, порівнянна з шотландською (21-е місце, 199 тисяч євро) і грецькою лігами (23-е місце, 156,5 тисяч євро).

Лідером рейтингу залишилася англійська Прем'єр-ліга. Там футболіст у середньому за рік заробляє 3,38 млн євро. Найменше платять у чемпіонаті Сан-Марино. Тут футболісти в середньому отримують на рік 2,5 тисячі євро.

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