УПЛ знаходиться лише на 22 місці у світі за розміром річної зарплати футболістів
Українська Прем'єр-ліга посідає 22 місце у світі за середньою зарплатою футболістів перших команд.
Середньостатистичний гравець клубу УПЛ в рік заробляє 191 238 євро, пише "Команда №1" посилаючись на рейтинг Sporting Intelligence.
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Така зарплата, за інформацією джерела, порівнянна з шотландською (21-е місце, 199 тисяч євро) і грецькою лігами (23-е місце, 156,5 тисяч євро).
Лідером рейтингу залишилася англійська Прем'єр-ліга. Там футболіст у середньому за рік заробляє 3,38 млн євро. Найменше платять у чемпіонаті Сан-Марино. Тут футболісти в середньому отримують на рік 2,5 тисячі євро.
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Джерело: 24 Канал
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