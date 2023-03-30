Управління майном Києво-Печерської Лаври перейшло до держави

Олександр Ткаченко повідомив, що управління майном Лаври станом на 30 березня перейшло до держави. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зауважив, що уряд скасував розпорядження Кабміну часів експрезидента-втікача Віктора Януковича.

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Ткаченко додав, що мовиться про розпорядження від 11 липня 2013 року "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд".

Рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об'єктів,

– заявив Ткаченко.

Окрім того, 30 березня представники УПЦ МП не пропустили комісію Мінкульту на територію Києво-Печерської лаври. Її метою було перевірити будівлі святині. Митрополит Паша "Мерседес" Лебідь взявся погрожувати журналістам, які працювали на території лаври.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через пошкодження техніки журналістів у Лаврі.

Епопея з виселенням УПЦ МП триває вже другий день. Попи намагаються прихопити з собою чимало того, що їм не належить. Зокрема, правоохоронці перешкодили вивезенню з території Лаври ікони.