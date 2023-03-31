Представники УПЦ МП знову не пустили комісію Мінкульту до Лаври
Священнослужителі УПЦ МП 31 березня знову не пустили комісію Мінкульту до храмів Києво-Печерської лаври. Вони заявили, що пропустять представників влади лише після відповідного рішення суду.
Як повідомляють кореспонденти Суспільного, парафіяни та ченці заблокували вхід до 111 корпусу Лаври. До слова, напередодні суд відхилив заяву УПЦ московського патріархату на визнання розірвання договору оренди недійсним.
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Комісії знову довелося завершити свою роботу, так і не почавши її
Комісія Мінкульту вже вдруге прибула до Києво-печерської лаври на перевірку. Зауважимо, що 30 березня її представникам так і не вдалося потрапити до святині.
Сьогодні ситуація повторилася. Як раніше повідомляв 24 Канал, ченці УПЦ МП озброїлися раціями та заблокували входи до храмів.
Через це комісії довелося завершити свою роботу на цей день. На місці залишилися правоохоронці, які слідкують за розвитком подій.
Комісію Мінкульту 31 березня знову не пустили до храмів Лаври / Фото Дар'ї Нематіан Золбін
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Представники УПЦ МП намагалися зламали камеру Суспільного та штовхнули журналістку
- Під час спілкування з журналістами 30 березня митрополит Павло, відомий як "Паша Мерседес", штовхнув журналістку, яка хотіла поставити йому запитання, та обізвав її. Крім того, він пригрозив іншим кореспондентам побиттям палкою.
- Він також кричав, що розіб'є усім фотоапарати. Згодом стало відомо, що інший представник УПЦ МП намагався зламати камеру Суспільного.
- Перед цим митрополит Павло вибухнув прокльонами у сторону української влади. Він заявив, що нікуди не поїде, поки "усіх тут не поховає".