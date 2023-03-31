Представники УПЦ МП знову не пустили комісію Мінкульту до Лаври

Священнослужителі УПЦ МП 31 березня знову не пустили комісію Мінкульту до храмів Києво-Печерської лаври. Вони заявили, що пропустять представників влади лише після відповідного рішення суду.

Як повідомляють кореспонденти Суспільного, парафіяни та ченці заблокували вхід до 111 корпусу Лаври. До слова, напередодні суд відхилив заяву УПЦ московського патріархату на визнання розірвання договору оренди недійсним.

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Комісії знову довелося завершити свою роботу, так і не почавши її

Комісія Мінкульту вже вдруге прибула до Києво-печерської лаври на перевірку. Зауважимо, що 30 березня її представникам так і не вдалося потрапити до святині.

Сьогодні ситуація повторилася. Як раніше повідомляв 24 Канал, ченці УПЦ МП озброїлися раціями та заблокували входи до храмів.

Через це комісії довелося завершити свою роботу на цей день. На місці залишилися правоохоронці, які слідкують за розвитком подій.



Комісію Мінкульту 31 березня знову не пустили до храмів Лаври / Фото Дар'ї Нематіан Золбін

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