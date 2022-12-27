Оренду не продовжать: Ткаченко відповів Паші Мерседесу на скиглення про виселення з Лаври
Джерело:Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко остаточно підтвердив, що оренду приміщень Києво-Печерської Лаври для УПЦ МП не продовжать. Тож від 1 січня вони не зможуть проводити там богослужіння.
31 грудня 2022 року питання договору оренди УПЦ Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та Трапезної церкви з Трапезною палати закінчується і її продовжувати не будуть. Подальше використання майна Заповідника вирішуватиме комісія.
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Дні УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі добігають кінця
Міністерство культури України рекомендувало генеральному директору Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Олександру руднику не продовжувати договорів оренди УПЦ Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та Трапезної церкви з Трапезною палати, яка закінчується 31 грудня цього року. Цей договір тривав від 17 червня 2016 року.
Питання договору оренди закінчується 31 грудня цього року згідно договору 1-6 та 2-6 від 17.06.2016 року "про почасове безоплатне користування релігійною організацією частинами культових будівель, що є державною власністю. Ми рекомендували не продовжувати оренду з огляду на завершення терміну дії Договорів та Указом Президента України №820/2022 Про рішення РНБО України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні й застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",
– пояснив Ткаченко.
Цей лист Олександр Рудник і направив наміснику Успенської Києво-Печерської лаври – Павлу Лебедю, якого у народі називають Паша "Мерседес". Йому дали зрозуміти, що від 1 січня 2023 року він не зможе використовувати це церковне майно.
Наразі створено міжвідомчу урядову комісію для вивчення питання подальшого використання майна Заповідника. Відповідно, з огляду на те, що на Верхній Лаврі угода закінчується, то до закінчення терміну перевірки – використання церковного майна унеможливлюється,
– додав міністр культури.
Паша "Мерседес" просить "захистити" УПЦ МП
- 1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність. При цьому поки що Києво-Печерська Лавра не переходила до ПЦУ, таких документів ще ніхто не приймав. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній уточнив, що перехід Києво-Печерської Лаври до ПЦУ не може бути миттєвим.
- Нещодавно намісник Києво-Печерської лаври Паша "Мерседес" під час звернення до вірян заявив, що з 1 січня священнослужителів УПЦ МП можуть позбавити доступ до головних храмів лаври. Він звертався до них російською мовою і вдався до цинічної маніпуляції, сказавши, що в часи СРСР дозволяли молитися, а нині буцімто роблять капості "святій, соборній та апостольській церкві". Чомусь він не згадав, що в СРСР здійснювалися масові арешти й переслідування духовенства і релігійних проповідників.
- Після цього він записав до президента 15-хвилинне відео, у якому бідкався на життя, скаржився, що УПЦ МП не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня й просив Зеленського "захистити" УПЦ МП.