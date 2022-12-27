Оренду не продовжать: Ткаченко відповів Паші Мерседесу на скиглення про виселення з Лаври

Олександр Ткаченко остаточно підтвердив, що оренду приміщень Києво-Печерської Лаври для УПЦ МП не продовжать. Тож від 1 січня вони не зможуть проводити там богослужіння.

31 грудня 2022 року питання договору оренди УПЦ Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та Трапезної церкви з Трапезною палати закінчується і її продовжувати не будуть. Подальше використання майна Заповідника вирішуватиме комісія.

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Міністерство культури України рекомендувало генеральному директору Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Олександру руднику не продовжувати договорів оренди УПЦ Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та Трапезної церкви з Трапезною палати, яка закінчується 31 грудня цього року. Цей договір тривав від 17 червня 2016 року.

Питання договору оренди закінчується 31 грудня цього року згідно договору 1-6 та 2-6 від 17.06.2016 року "про почасове безоплатне користування релігійною організацією частинами культових будівель, що є державною власністю. Ми рекомендували не продовжувати оренду з огляду на завершення терміну дії Договорів та Указом Президента України №820/2022 Про рішення РНБО України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні й застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",

– пояснив Ткаченко.

Цей лист Олександр Рудник і направив наміснику Успенської Києво-Печерської лаври – Павлу Лебедю, якого у народі називають Паша "Мерседес". Йому дали зрозуміти, що від 1 січня 2023 року він не зможе використовувати це церковне майно.

Наразі створено міжвідомчу урядову комісію для вивчення питання подальшого використання майна Заповідника. Відповідно, з огляду на те, що на Верхній Лаврі угода закінчується, то до закінчення терміну перевірки – використання церковного майна унеможливлюється,

– додав міністр культури.

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