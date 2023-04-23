Не Путін б'є ракетами, а Бог, – віряни МП з Почаєва перейняли естафету в Києво-Печерської лаври

У Почаївській лаврі, яка упорядковується УПЦ МП, віряни називають диктатора Володимира Путіна "правителем". Також там переконують, що Україна "заслужила" на обстріли.

Двоє представниць Лаври заявили, що Україну бомбить не Путін, а Бог. Мовляв, це божа кара за "беззаконня та непідкорення владі".

Дивіться також На Житомирщині парафіянка УПЦ МП зіпсувала банер, присвячений вбитим росіянами дітям

Віряни Почаївської лаври розповідають такі ж наративи, як віряни з Києво-Печерської лаври

Жінки з Почаївської лаври назвали диктатора Володимира Путіна "їхнім правителем". При цьому прізвище українського президента вони чомусь забули.

Це наш правитель... А як же? Святійший патріарх і Путін, а на Київській Русі – Зєлєнковський. А Михаїл Архангел сказав: підкоряйтеся владі. Якщо не будуть підкорятися владі... Янукович був – "ми не хочемо його", діти такі маленькі на Майдані йдуть... Не хочу навіть говорити. Ти ж дитина, а ти проти влади ідеш,

– заявили представниці УПЦ МП.

Також вони почали переконувати, що мирні міста України російські загарбники знищують не за наказом Путіна. Буцімто це Бог. Крім цього, диктатор Путін нібито є обраний Богом "владика".

Це Бог(бомбить Україну). Він знаєш які стріли може посилати за беззаконня? Янголи як пошлють стріли такі, що увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непідкорення, за непідкорення владі. Хто що хоче, те й робить. Маленькі протестують проти Януковича,

– сказала одна з жінок.

Інша жінка додала, що Путіну бог дав право напасти на Україну. Крім цього, жінки дали зрозуміти, що проти Майдану й засуджують непокору будь-якій владі, тож не можна було скидати Януковича. На їхню думку, владу на землі встановлює бог і не можна проявляти "непокору".