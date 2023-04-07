Із джакузі та гаражем на пульті: УПЦ МП продає резиденцію на Прикарпатті

Україна продовждує очищуватися від УПЦ МП. На Прикарпатті проросійські попи виставили на продаж розкішну резиденцію. Помешкання – дуже "скромне".

Двоповерховий будинок розташований у селі Крихівці Івано-Франківської області. Наголошують, що там є джакузі та гараж на пульті.

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Маєток УПЦ МП оцінили у 105 тисяч доларів. Площа становить 230 метрів квадратних. Загалом "скромна" хатина має 5 кімнат, кухню, два санвузли з ванною-джакузі й душем, гараж на пульті.

Дуже гарне та комфортне місце для життя,

– мовиться у повідомленні.

Світлині свідчать, що будинок розташований поблизу церкви. Згодом оголошення з сайту зникло. Водночас залишилося інше – зі значно скромнішим описом. Водночас ціна залишається та сама.

Журналісти показали розкішне майно Паші "Мерседеса"

Раніше журналісти показали у мережі, як виглядає розкішний маєток Паші "Мерседеса" у Київській області. Ще у 2016 році помешкання одіозного митрополита збиралися продати за 1 300 000 доларів. В оголошенні зазначали, що будинок мебльований меблями роботи англійських та італійських майстрів.

Окрім того, є у Паші "Мерседеса" "невеличкий" особняк у Печерському районі столиці. Лише – 546 квадратних метрів. Зокрема, там є спальня-вітальня, турецька лазня, сауна, басейн та ліфт.

Добирався у свої елітні помешкання Паша "Мерседес" елітними автівками. За життя одіозний митрополит зібрав невеличкий автопарк. До слова, в автівці за мільйон Паша "Мерседес" не бачив нічого незвичайного. Коли його запитували про це журналісти, митрополит вдавано здивовано допитувався: "а що, священник має йти пішки?".

"Їздимо? Так, їздимо на автомобілях. У мене "Мерседес". Це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили хорошу нашу машину, я б їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого", – заявляв митрополит.

Також з Пашою Мерседесом пов'язують агробізнес "МПЛ Агро".