Bihus․Info: викрита СБУ мережа "агентів в рясах" зривала міжнародну допомогу Україні
Журналісти Бігус.Інфо випустили детальне розслідування про одну із найбільших агентурних мереж, яку викрила нещодавно СБУ. Її учасники під прикриттям московської церкви працювали на дестабілізацію ситуації в Україні через вплив не лише на внутрішню, але й на зовнішню аудиторії.
Зв‘язка УПЦ (МП)-ФСБ працювала дуже активно. До журналістів Бігус.Інфо потрапили внутрішні матеріали цієї агентурної мережі.
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Як працювали агенти в рясах
Журналісти дослідили внутрішні матеріали цієї мережі їх, а також частину листування її учасників. Розслідувачі зібрали основне з діяльності путінських агентів.
Зокрема зв'язка УПЦ (МП)-ФСБ публікувала дезінформацію про нібито утиски московської церкви, переслідування вірян, священників та "релігійних журналістів", яку активно підхоплювали російські ЗМІ.
Також вона активно намагалась блокувати у Верховній раді законопроєкт про заборону УПЦ (МП) через своїх депутатів.
Крім цього, ця агентурна мережа наймала американських лобістів-адвокатів, які не тільки обливали Україну брудом в інтерв‘ю сумнозвісному Такеру Карлсону, але й погрожували українським депутатам.Хто і як під церковним шлейфом просуває кремлівські наративи та як СБУ цьому протидіє – у розслідуванні.
СБУ знешкодила одну із найбільших мереж ФСБ-УПЦ МП
- Служба безпеки України у березні 2024 року СБУ знешкодила одну з найбільших мереж ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ МП.
- До угрупування входило більш ніж 15 учасників. Вони розповсюджували прокремлівські наративи й провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати ситуацію в країні й розпалювали релігійну ненависть.
- Деяких "агентів у рясах" вже затримали один із них – очільник столичного храму УПЦ МП.
- Також нещодавно СБУ провела обшуки у прихильника "русского міра" протоієрея Миколи Данилевича. Він є заступником голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП.