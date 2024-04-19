Bihus․Info: викрита СБУ мережа "агентів в рясах" зривала міжнародну допомогу Україні

Журналісти Бігус.Інфо випустили детальне розслідування про одну із найбільших агентурних мереж, яку викрила нещодавно СБУ. Її учасники під прикриттям московської церкви працювали на дестабілізацію ситуації в Україні через вплив не лише на внутрішню, але й на зовнішню аудиторії.

Зв‘язка УПЦ (МП)-ФСБ працювала дуже активно. До журналістів Бігус.Інфо потрапили внутрішні матеріали цієї агентурної мережі.

Дивіться також З-під ряси мундир виглядає, – Малюк про деяких священнослужителів-зрадників

Як працювали агенти в рясах

Журналісти дослідили внутрішні матеріали цієї мережі їх, а також частину листування її учасників. Розслідувачі зібрали основне з діяльності путінських агентів.

Зокрема зв'язка УПЦ (МП)-ФСБ публікувала дезінформацію про нібито утиски московської церкви, переслідування вірян, священників та "релігійних журналістів", яку активно підхоплювали російські ЗМІ.

Також вона активно намагалась блокувати у Верховній раді законопроєкт про заборону УПЦ (МП) через своїх депутатів.

Крім цього, ця агентурна мережа наймала американських лобістів-адвокатів, які не тільки обливали Україну брудом в інтерв‘ю сумнозвісному Такеру Карлсону, але й погрожували українським депутатам.

СБУ знешкодила одну із найбільших мереж ФСБ-УПЦ МП

Хто і як під церковним шлейфом просуває кремлівські наративи та як СБУ цьому протидіє – у розслідуванні