Обіцяють мстити: боєць ЗСУ розповів, чому Росія так тримається за УПЦ МП

Більшість священнослужителів УПЦ МП – це колишні працівники КДБ, ГРУ та ФСБ Росії. У Москві розраховують на них, як на одну з найефектніших агентурних мереж в Україні.

Про це 24 Каналу заявив військовий Збройних Сил України Євген Карась. Він додав, що важливим чинником вигнання московського патріархату має стати позиція громадян на місцях.

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Найефективніша агентура

За його словами, зараз росіяни – від звичайних терористів до спецслужб, обіцяють мстити за московський патріархат, адже розуміють, що це найбільш розгалужена, ефективна і небезпечна мережа агентури в України і її не можна втратити.

"Вони дуже ефективні. Про це добре знає противник. Потрібно з поблажкою відноситись до людей, на чию свідомість кілька років впливали ці вербувальники. Потрапивши під прес такої "машини", свідомість звичайної, непідготовленої людини може бути з легкістю уражена", – зазначив Карась.

Євген Карась про те, як УПЦ МП зазомбувало людей: дивитись відео

Військовий додав, що більшість представників УПЦ МП – це вихідці зі спецслужби СРСР та Росії. Вони вміло працюють у сфері маніпуляції релігією і це подвійно небезпечно. У деяких регіонах вони повністю окупували духовне життя українців.

Як позбутись УПЦ МП

Євген Карась закликав людей передусім звертатись до місцевої влади та депутатів зі закликом до розірвання договорів оренди землі чи приміщень з УПЦ МП. На сьогодні це один з законних способів позбутись московських попів, не чекаючи антитерористичних заходів СБУ.

"Коли вони будуть позбавленні майданчиків, де можуть імітувати, що вони нібито релігійна громада, то будуть виведені на чисту воду і більшість одурманених людей будуть врятовані. Якщо таких повідомлень буде сотні, то ваші депутати щонайменше задумуються. Я особисто так зробив – написав кільком депутатам у Київській міській раді, що громада їх підтримає, а якщо не зроблять – на вила візьме", – наголосив боєць ЗСУ.

В Україні триває процес очищення від московського патріархату