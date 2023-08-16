Як з Києво-Печерської лаври виганяли попів УПЦ МП: фоторепортаж, який увійде в історію

15 серпня комісія Мінкульту за рішенням суду розпочала видворення попів з територій корпусів Києво-Печерської лаври. Монахи дуже не хотіли виконувати судове рішення, тож за всім слідкували правоохоронці.

Цілий день на місці події була присутня невелика група парафіян. 24 Канал спостерігав за тим, що відбувається

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Що відбувалось у Києво-Печерській лаврі 15 серпня

9 серпня Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, згідно з яким УПЦ МП могла безоплатно орендувати храми монастиря. 15 серпня комісія Мінкульту прийшла для того, щоб вигнати попів з лаври, однак, традиційно, вони чинили опір та розповідали байки про незаконні дії поліції.

Зокрема 30 людей забарикадувалися в гуртожитку. Комісії довелось відчиняти двері за допомогою інструментів.

При цьому весь день на території Києво-Печерської лаври була невелика група парафіян, яка підтримує УПЦ МП. До гуртожитків їм зайти не давали, тому вони весь час були перед входом.

Під вечір до лаври там прийшла інша група людей, яка виступає проти УПЦ МП. Вони заявили, що на них кидалися монахи.

Монахи не хочуть виїжджати з лаври та маніпулюють інформацією

Весь день на місці перебувала спеціальна комісія та директор заповідника. У них є законні підстави потрапити до корпусів, у які попи їх не хочуть пропускати. На місці також була присутня поліція, щоб забезпечити публічну безпеку та порядок.

В УПЦ МП почали розповідати про те, що "злі поліцейські" нібито "намагаються взяти штурмом" 54, 57 та 58 корпуси святині. Однак правоохоронці зазначили, що це не так.

Поліція не зривала замки – це робота комісії та заповідника на основі законних підстав,

– наголошують в поліції.

Що відбувалось в лаврі 15 серпня: фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

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