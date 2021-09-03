Ураган Іда накрив США, зокрема постраждав Нью-Йорк: все, що відомо

США наприкінці серпня охопив потужний ураган Іда. Негода вирує у Штатах досі, вона вже забрала життя щонайменше 58 людей. У Нью-Йорку навіть ввели режим надзвичайної ситуації.

Спочатку лихо охопило південне узбережжя США 29 серпня. Зокрема негода накрила Луїзіану.

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Вітер сягав 240 кілометрів за годину

Урагану приписували категорію 4 з 5, але потім говорили про 3. Однак вітер сягав 240 кілометрів на годину та навіть змінив напрямок течії найдовшої річки США Міссісіпі.

Наслідки урагану Іда / Фото з твіттеру Jorge Mahecha:

Заява Байдена

Через ураган президент США Джо Байден вночі 30 серпня виступив із заявою. Він побоювався, що наслідки Іди будуть руйнівними. Політик припустив, що можуть бути людські жертви.

Фактично так і сталось. Станом на 3 вересня вже загинуло 58 людей. Найбільше загиблих було у штаті Нью-Джерсі – 23 особи, у Нью-Йорку – 16 людей.

Негода добралась Нью-Йорка

Вже 2 вересня циклон Іда дійшов до Нью-Йорка. Сильна злива затопила вулиці та перші поверхи будівель. Метро тимчасово припинило роботу. Тисячі людей залишились без світла.

Через це у місті ввели режим надзвичайної ситуації.

Крім Нью-Йорка, ураган Іда атакував Пенсільванію, Нью-Джерсі та Меріленд.

Перша в історії Нью-Йорка повінь

У Нью-Йорку ураган спричинив першу в історію міста повінь. Стихія вже забрала життя щонайменше 9 людей. Їхній вік сягав від 2 до 86 років. Загиблих виявили у 4 різних місцях. Дехто з них потонув у підвальних приміщеннях будинків.

Ураган Іда з космосу

Французький астронавт Томас Песке сфотографував ураган Іда, перебуваючи у космосі. Він підписав світлини словами: "Око Іди".



Вигляд Іди з космосу / Фото Томаса Песке



Ураган Іда з космосу / Фото Томаса Песке

Потужний ураган в США, дивіться відео: