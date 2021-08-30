Ураган Іда завдав удару по півдню США: перші фото та відео руйнівної стихії

Президент США Джо Байден проти ночі 30 серпня виступив із заявою – та цього разу не через політику. Сполученим Штатам загрожує потужний ураган, який назвали Іда.

Південь країни вже зазнав атаки стихії. Люди публікують у соцмережах відео та фото на доказ цього.

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Ураган Іда атакував Луїзіану

Спершу ураган Іда отримав 4 категорію з 5 можливих. 29 серпня він досяг узбережжя Луїзіани. У NYT повідомили, що категорію урагану послабили до 3, однак:

Швидкість вітру перевищує 240 кілометрів на годину.

Крім сильного вітру, Іда буде йти у супроводі рясних опадів.

А отже й рівень води у річках та озерах суттєво підійметься.

З цього приводу вже виступив президент США Джо Байден. Він вкотре наголосив, що Іда матиме руйнівні наслідки.

Це буря, яка загрожує людським життям. Тому, будь ласка, всі ви, люди – в Луїзіані, Міссісіпі і, Бог знає, можливо, ще далі на схід — зробіть все, щоб запобігти біді,

– сказав Байден.

Глава Білого дому здебільшого мав на увазі те, що треба евакуюватися вже, а не очікувати, поки ураган вдарить на повну силу. Від себе Байден пообіцяв залучити всі державні засоби "для порятунку і відновлення".

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Утім, не всі сприймають стихію серйозно.

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Зауважимо, 78-річний президент США запевнив, що за все життя не бачив настільки ретельної підготовки до урагану.

Влада приготувала 2,5 мільйона порцій їжі, 3 мільйони літрів води, електрогенератори тощо.

13 команд рятувальників і понад 100 бригад швидкої допомоги перебувають у режимі повної готовності.

Примітно, що Іда атакувала США рівно 16 років після Катріни. У 2005 році той ураган забрав життя понад 1800 людей, а збитків завдав на 125 мільярдів доларів.

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