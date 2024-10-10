Ураган Мілтон у Флориді повалив великий будівельний кран: кадри наслідків

Ураган Мілтон накрив узбережжя штату Флорида (США) та викликав масштабні руйнування.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс повідомив, що по всьому штату було щонайменше 116 попереджень про торнадо, 19 торнадо підтверджено.

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Зафіксовано сильні пориви вітру – понад 160 кілометрів на годину – в районі Тампи та західно-центральної частини Флориди.

Зокрема, на кількох фото та відео зафіксовано падіння будівельних кранів внаслідок ураганного вітру.

Ураган Мілтон – які наслідки

CNN пише, що у штаті вже випала тисячолітня кількість опадів. До моменту виходу на берег Мілтон ослаб до шторму третьої категорії, а в міру просування суходолом – до першої.

За даними PowerOutage станом на ранок через ураган без електрики залишилося близько 2,8 мільйонів будинків і підприємств по всій Флориді. Найбільші відключення електроенергії спостерігаються в окрузі Сарасота.

Внаслідок урагану вже є жертви та постраждалі. Зокрема, у Сент-Люсі загинуло кілька людей – ураган зніс мобільний будинок для людей похилого віку, кількість загиблих наразі невідома.