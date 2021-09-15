Ураган Ніколас у США: сотні тисяч людей залишились без світла

Частину США накрив ураган Ніколас. У штатах Луїзіана та Техас близько 250 тисяч людей залишились без світла.

Водночас Ніколас ослаб до тропічного шторму. Швидкість вітру знизилась до 56 кілометрів за годину.

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Затоплені вулиці

Негода затопила вулиці та повалила дерева. У Луїзіані оголосили надзвичайний стан. Штат ще не оговтався від наслідків урагану Іда. Очікують, що шторм також накриє південні райони Міссісіпі й південні райони Алабами.

Шторм Ніколас у США, дивіться відео:

Що відомо про ураган Ніколас

Тропічний шторм дістався узбережжя США 13 вересня. Він рухався з боку Мексиканської затоки.

Згодом Ніколас перетворився в ураган 1 категорії.

У Х'юстоні навіть тимчасово закрили школи та центри вакцинації.

Профільний департамент заявив про готовність при потребі евакуювати людей.

Ураган Іда в США

США ще не оговтались від урагану Іда. Він накрив узбережжя Мексиканської затоки 29 серпня. Річка Міссісіпі змінила напрямок течії.

Спершу урагану навіть присвоїли 4 категорію з 5 можливих. Однак згодом – послабили до 3. Стихійне лихо добралось Нью-Йорка. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації. Спершу повідомили про понад 10 загиблих, однак згодом кількість жертв почала різко зростати.