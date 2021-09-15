Урагани в США завдали шкоди на 100 мільярдів доларів: Байден заявив про побитий рекорд
15 вересня 2021 , 19:06Читать новость на русском
Джерело:The White House
Джо Байден заявив, що у 2021 році на боротьбу з наслідками ураганів доведеться витратити рекордну для США суму. Мовиться про близько 100 мільярдів доларів.
Президент Штатів Байден наголосив, що упродовж останніх декількох місяців кожна третя громада у країні постраждала від погодних катаклізмів. Політик наголосив: вони – пов'язані зі зміною клімату.
Зауважте Ніколас лютує: Байден оголосив про надзвичайний стан в Луїзіані через ураган
Екстремальна погода торік коштувала Америці 99 мільярдів доларів. Цього року, на жаль, рекорд буде побитий,
– наголосив Байден.
Лідер США також зауважив, що зміна клімату – це рушійна сила. І спричиняє її людська діяльність.
Стихійні лиха у США: останні новини
- Наприкінці літа 2021 року Штати накрив ураган Іда. Його жертвами стали понад 70 людей.
- Восени Байден відвідав місця руйнувань та наголосив, що необхідно якнайшвидше боротися зі змінами клімату. Президент попередив народ: очікувати, що ситуація раптово покращиться, не варто. Настав час рішучих дій. За словами Байдена, стихійні лиха вже завдали значних збитків економіці країни.
- Не встигли американці оговтатися від Іди, як на США почав насуватися ураган Ніколас. Людей вже попередили, що це стихійне лихо також може завдати руйнувань. Байден знову оголосив надзвичайний стан на території штату Луїзіана.