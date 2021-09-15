Урагани в США завдали шкоди на 100 мільярдів доларів: Байден заявив про побитий рекорд

Джо Байден заявив, що у 2021 році на боротьбу з наслідками ураганів доведеться витратити рекордну для США суму. Мовиться про близько 100 мільярдів доларів.

Президент Штатів Байден наголосив, що упродовж останніх декількох місяців кожна третя громада у країні постраждала від погодних катаклізмів. Політик наголосив: вони – пов'язані зі зміною клімату.

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Екстремальна погода торік коштувала Америці 99 мільярдів доларів. Цього року, на жаль, рекорд буде побитий,

– наголосив Байден.

Лідер США також зауважив, що зміна клімату – це рушійна сила. І спричиняє її людська діяльність.

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