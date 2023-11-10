Уражені в Криму катери не підлягають відновленню, – джерела у ГУР

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат. Вже відомо, що катери, які уразили в Криму, під час спецоперації у ніч на 10 листопада, не підлягають відновленню.

Інформацію про це підтвердили джерела 24 Каналу у розвідці. Окрім того, відомо, що внаслідок влучання була детонація. Тож окупанти, зокрема, втратили один з БТРів, який був на катері. Що ж, ця п'ятниця, зрештою, як і кожна, – геть невдала для загарбників.

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Знищення катерів у Криму – що відомо

У ніч на 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Зокрема, їх чули у Феодосії та Чорноморському. Згодом розвідка показали кадри ударів по ворожих катерах. Тоді ж повідомили, що на суднах перебував екіпаж, а також – завантажена броньована техніка.

Враховуючи попередні втрати окупантів у засобах протиповітряної та протиракетної оборони, додаткова втрата або тривала небоєздатність цих катерів, які використовувались як носії зенітно-ракетних комплексів, безумовно – це вагомий результат та додаткові можливості для наших захисників, якими обов'язково Сили безпеки і оборони скористаються,

– заявили у розвідці.

Окрім того, наголосили, що втрата цих катерів – дуже болюча для росіян.