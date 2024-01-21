Ураження були точними: нічна атака на термінал в Усть-Лузі – спецоперація СБУ

21 січня вночі у Ленінградській області у морському порту палав нафтовий термінал. По ньому вдарили дронами. Стало відомо, хто стоїть за цією атакою.

Як повідомили джерела 24 Каналу, по морському терміналу в Усть-Лузі прицільно відпрацювали дрони СБУ.

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Постачає паливо для окупантів в Україні

За даними джерел, удари дронів були точними. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Її досі не можуть загасити. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області – це важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ Росії.

Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи його можливості заробляти кошти на веденні війни в Україні, але й значно ускладнює забезпечення паливом армії країни – агресорки,

– зазначило джерело каналу у спецслужбі.

Що відомо про "бавовну" у Ленінградській області

Жителі селища Усть-Луга розповідають, що спочатку почули гудіння безпілотників. А потім чули щонайменше два вибухи у районі нафтового терміналу Морського торгового порту. Термінал належить нафтохімічному заводу "Новатек". Він переробляє газовий конденсат, нафту, гас, дизельну фракцію та мазут.

Дрони також уразили військові заводи у Тулі та Смоленську