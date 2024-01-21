Ураження були точними: нічна атака на термінал в Усть-Лузі – спецоперація СБУ
21 січня вночі у Ленінградській області у морському порту палав нафтовий термінал. По ньому вдарили дронами. Стало відомо, хто стоїть за цією атакою.
Як повідомили джерела 24 Каналу, по морському терміналу в Усть-Лузі прицільно відпрацювали дрони СБУ.
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Постачає паливо для окупантів в Україні
За даними джерел, удари дронів були точними. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Її досі не можуть загасити. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.
Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області – це важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ Росії.
Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи його можливості заробляти кошти на веденні війни в Україні, але й значно ускладнює забезпечення паливом армії країни – агресорки,
– зазначило джерело каналу у спецслужбі.
Що відомо про "бавовну" у Ленінградській області
Жителі селища Усть-Луга розповідають, що спочатку почули гудіння безпілотників. А потім чули щонайменше два вибухи у районі нафтового терміналу Морського торгового порту. Термінал належить нафтохімічному заводу "Новатек". Він переробляє газовий конденсат, нафту, гас, дизельну фракцію та мазут.
Дрони також уразили військові заводи у Тулі та Смоленську
- Уночі 21 січня вибухи лунали також у Тулі. Як зазначили джерела у спецслужбах низки ЗМІ, українські сили атакували військовий завод "Щегловський вал". Це підприємство займається виробництвом зенітно-ракетних комплексів "Панцирс-С" і "Панцирс-С1".
- У Смоленській області теж було гучно. Виявилося, що там дрони вдарили по авіаремонтному заводу, який виготовляє та ремонтує озброєння, авіаційну та військову техніку. Ймовірно, там також виробляють і ракети Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня". Цей завод перебуває під санкціями ЄС і США.
- Також у Клинцях Брянської області працювала ППО. До слова, там досі палає нафтобаза, яка зазнала атаки 19 січня.
- Цієї ночі вибухи також чули жителі російського Орла.