Ціль номер два після крейсера "Москва": чим важливе ураження корабля "Іван Хурс"

Російський корабель "Іван Хурс" може повторити долю крейсера "Москва", який був затоплений завдяки старанням ЗСУ. Росіяни повідомляють про те, що нібито судно зазнало незначних пошкоджень і відправилося на ремонт.

Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, у Росії немає потенціалу створювати потужні кораблі через проблеми із військовою електронікою.

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Чим особливий корабель

Іван Киричевський наголосив, що особливістю корабля "Іван Хурс" є наявність складного радіообладнання, яке могло б навіть керувати протиракетною обороною півострова.

Його можна назвати "ціль №2 після крейсера "Москва",

– наголосив він.

За його словами, у Росії є лише 2 кораблі цього проєкту, один з яких був у Чорному морі із 2018 році. Тоді у росіян було більш-менш гаразд із електронікою.

"Навіть якщо посудина вціліє, втрати особового складу будуть значні чи незначні, то якісну військову електроніку як ресурс росіяни не відтворять", – пояснив він.

До того ж у росіян вже є традиція до відмови створення чогось нового через нестачу ресурсів.

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Киричевський додав, що через проблеми із військовою електронікою росіянам не вдалося реалізувати проєкт радара А-100 "Прем'єр".

Якщо раптом "Іван Хурс" уціліє, його поставлять на ремонт, то без енергетичної установки його апаратура працювати не зможе, тому що її треба чимось живити,

– зауважив він.

Наразі немає офіційної інформації про ураження цього судна. Втім, його потоплення могло б стати для України фактично другою за значенням перемогою після крейсера "Москва". "Іван Хурс" за набором апаратури може виконувати той самий флагманський функціонал, як і легендарна "Москва".

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