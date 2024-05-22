Мав важливе значення для противника: як могли знищити корабель "Циклон"

ЗСУ у ніч проти 19 травня знищили російський ракетний корабель "Циклон", який стояв у бухті Севастополя. Це судно було єдиним носієм ракет "Калібр", яке базувалося у Криму впродовж останніх шести місяців.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що окрім "Циклона" на бухті могли базуватися кораблі інших класів, переважно невеликих. Утім, детальне вивчення дозволяє стверджувати, що був уражений все-таки ракетоносій.

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Чим могли атакувати "Циклон"

Ще 19 травня з'явилася інформація про завдання удару декількома ракетами ATACMS по північній частині основної Севастопольської бухти. Саме там базувалися кораблі невеликого класу, такі як корвет проєкту "Каракурт". Серед них "Циклон" був єдиним ракетоносієм.

Після завдання удару з'явилась інформація про знищення тральника "Ковровець". За габаритами ці кораблі дійсно схожі, а на супутникових знімках були фактично ідентичними. Але після додаткового вивчення та аналізу інформації, Генштаб 21 травня повідомив, що було знищено саме корвет "Циклон" проєкту "Каракурт".

На супутникових знімках вони перебували на відстані 200 метрів. Можу допустити, що цілевказання видавалось саме по "Циклону", бо він значно коштовніший і мав важливіше значення для противника, ніж тральник,

– наголосив капітан 1 рангу запасу.

Чи підлягає корабель ремонту

"Циклон" справді був новим кораблем, але Андрій Риженко нагадав, що ракета ATACMS має вагу 1800 кілограмів і надзвукову швидкість. Тому навіть кінетична енергія під час влучання спроможна завдати судну дуже серйозні пошкодження.

До того ж сучасні кораблі не мають бронювання, хіба лише окремих частин, тому фактично вразливі навіть до стрілецького боєприпасу, не кажучи про ракету. Ба більше, якщо враховувати габарити, то влучання навіть однієї ракети ATACMS призведе до повного знищення корабля.

Цікаво, що у Чорноморському флоті раніше було п'ять таких кораблів. Один з них – "Циклон", який стояв на бойовому чергуванні у Севастополі, а чотири інших були на різних етапах будівництва,

– розповів Андрій Риженко.

Зокрема, у листопаді 2023 року Україна знищила корабель "Аскольд", ще один зараз перебуває у Керчі, а два інших у Новоросійську на добудові. Ймовірно, Росія збирається закінчити їхнє будівництво до кінця 2024. Тоді вони увійдуть до складу Азовського військово-морського району.

Російські офіційні джерела традиційно замовчують втрати, адже це буде третій ракетоносій, який пошкодила або знищила Україна. Але рано чи пізно інформація має з'явитися, адже ураження такого корабля неможливо сховати.

Знищення "Циклона": що відомо