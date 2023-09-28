Наслідки ураження "Ростова" у Севастополі: росіяни збирають гроші на постраждалий екіпаж

Українські військові 13 вересня вдарили по судноремонтному заводі в Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму. Саме там росіяни тримали підводний човен "Ростов-на-Дону", який зазнав суттєвих пошкоджень.

Виявилось, що на ньому в момент атаки міг перебувати персонал, який, ймовірно, постраждав. Адже росіяни навіть збирають гроші на лікування російських загарбників.

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Росіяни збирають гроші на лікування екіпажу "Ростова"

У Росії громадська організація "Санкт-Петербурзький клуб моряків-підводників та ветеранів військово-морського флоту" 27 вересня оголосила збір грошей.

Там зазначили, що внаслідок ракетного удару України 13 вересня "є постраждалі серед членів екіпажу". Росіяни не уточнили ані кількість поранених, ані їхні імена. Проте вже зібрали для так званих постраждалих вже орієнтовно 1500 доларів.

До речі, 18 вересня журналісти показали ймовірні фото пошкодженого російського підводного човна "Ростов-на-Дону". На них видно, що судно зазнало суттєвих пошкоджень. Раніше про це говорили й у Повітряних силах ЗСУ.

Ймовірно, ремонтувати судно росіянам доведеться довго, адже ремонтні споруди на судноремонтному заводу "Севморзавод", де відбулась атака, також пошкоджені.



Ймовірно, пошкоджений підводний човен "Ростов-на-Дону" / @monitor



Ймовірно, пошкоджений підводний човен "Ростов-на-Дону" / "Кримський вітер"

Атака на судноремонтний завод в Севастополі