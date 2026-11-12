Ураження ракетоносія та втрати авіації ворога: експерт пояснив деталі

Росіяни зазнали звеликих втрат у небі та на морі внаслідок точкових ударів українських безпілотників. Масштабні атаки пошкодили важливі кораблі – носії крилатих ракет і військову авіацію за тисячі кілометрів від лінії фронту.

Українські далекобійні засоби продовжують завдавати суттєвих ударів по стратегічних військових цілях російських загарбників. Про наслідки масштабних атак та втрати окупантів в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт підполковник Тарас Березовець.

Діпстрайки: яких втрат зазнає російська авіація?

Під час відбиття повітряних атак ворог зазнає серйозних втрат безпосередньо у своєму повітряному просторі, де фіксували знищення винищувача МіГ-31 та гелікоптерів Мі-8 і Ка-52. За словами експерта, українські безпілотні системи демонструють надзвичайну дальність і результативність у глибокому тилу ворога.

Справа в тім, що українські безпілотні системи давним-давно вже довели те, що вони не тільки ефективні, але вони справді здатні завдавати діпстрайків на відстані понад три тисячі кілометрів. Тому ми маємо достатньо засобів дальнього ураження і у потрібній кількості, і у потрібній якості для того, щоб здійснювати відповідальні роботи,

– зазначив Березовець.

Він звернув увагу на те, що навіть перебування техніки в повітрі більше не рятує її від ураження українськими БпЛА, хоча російська пропаганда постійно вигадує власні версії подій.

Чому ураження ракетоносіїв на Балтиці критичне для РФ?

Серйозного удару сили оборони завдали й по військово-морському флоту ворога в Балтійському морі. Зокрема, було уражено корабель проєкту "Буян-М", а також судно класу 22800 "Каракурт", що здатні нести крилаті ракети "Калібр" і "Онікс".

"Найголовніше, він був на носієм крилатих ракет, його ураження ставлять противника в дуже складну ситуацію, в нього і так обмежена кількість катерів для запуску відповідних крилатих ракет", – зазначив експерт.

Фахівець підкреслив, що після того як флот окупантів був змушений тікати з Криму в Краснодарський край, подібні атаки на Балтиці створюють критичні проблеми командуванню Росії.

Що відомо про масштабні атаки на тилові бази?

Раніше експерти вже коментували успішну атаку на Усть-Лугу, завдяки якій завдано великої шкоди ворожій інфраструктурі. Експерт зазначив, що подібні операції готуються тривалий час і демонструють швидкий технологічний прогрес Сил оборони.

Крім того, українські сили успішно уразили гелікоптери Ка-52 та іншу ворожу техніку на базах постійного розміщення. Також результативною стала атака на Кіриський НПЗ, де дронам вдалося вразити ключові виробничі потужності.