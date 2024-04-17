Дрони ГУР вдарили по російській загоризонтній РЛС "Контейнер" у Мордовії, – джерела
Вночі українські безпілотники подолали сотні кілометрів і "приземлилися" аж у Мордовії. Про результат чергової операції у тилу ворога, розповіли джерела 24 Каналу у спецслужбах.
17 квітня військова частина у Мордовії, зазнала атаки безпілотників. Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах.
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Черговий удар по "Контейнеру"
Так, відомо, що під ударом опинився 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташованої в російському місті Ковилкіно.
За даними джерел, це була спецоперація Головного управління розвідки. Головною ціллю став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер".
Ця РЛС має дальністю виявлення цілей близько 3000 кілометрів та висоту виявлення понад 100 кілометрів. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 580 кілометрів.
Де розташоване Ковилкіно: дивіться на картіДовідка: Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" був споруджений у Мордовії у 2000—2002 роках.
Відомо, що перші вибухи місцеві жителі почули близько 9 ранку.
Слід зауважити, що радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно не вперше зазнає атаки. 11 квітня пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт.
Ураження гелікоптера та вибухи у Джанкої: що відомо
- Ніч і ранок 17 квітня виявилися плідними для українських сил.
- Спершу стало відомо про вибухи та величезну пожежу на військовому аеродромі в окупованому Джанкої.
- Російські пабліки пишуть про загибель щонайменше 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранених.
- Також цього дня спецпризначенці ліквідували гелікоптер Мі-8, розташований на військовому аеродромі "Кряж" у Самарі.
- Його вартість сягає від 10 до 15 мільйонів доларів.
- Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, дрони СБУ уразили радіолокаційну станцію дальнього діапазону в Брянській області Росії. Ця станція контролювала небо на відстані 700 кілометрів углиб території України. Внаслідок цієї атаки комплекс "Небо-У" більше не працює.
- Вартість цього комплекса складає 100 мільйонів доларів.