Дрони ГУР вдарили по російській загоризонтній РЛС "Контейнер" у Мордовії, – джерела

Вночі українські безпілотники подолали сотні кілометрів і "приземлилися" аж у Мордовії. Про результат чергової операції у тилу ворога, розповіли джерела 24 Каналу у спецслужбах.

17 квітня військова частина у Мордовії, зазнала атаки безпілотників. Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах.

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Черговий удар по "Контейнеру"

Так, відомо, що під ударом опинився 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташованої в російському місті Ковилкіно.

За даними джерел, це була спецоперація Головного управління розвідки. Головною ціллю став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер".

Ця РЛС має дальністю виявлення цілей близько 3000 кілометрів та висоту виявлення понад 100 кілометрів. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 580 кілометрів.

Де розташоване Ковилкіно: дивіться на карті

Довідка: Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" був споруджений у Мордовії у 2000—2002 роках.

Відомо, що перші вибухи місцеві жителі почули близько 9 ранку.

Слід зауважити, що радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно не вперше зазнає атаки. 11 квітня пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт.

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