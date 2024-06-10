Лишився тільки силует, а не Су-57: ЗМІ показали високоясні знімки з "Ахтубінська"

Днями, 8 червня, під час атаки на аеродром "Ахтубінськ" вдалося вразити новітній російський винищувач Су-57. ЗМІ показали супутникові знімки наслідків, які ворог відчув після удару.

Нові супутникові знімки демонструють чіткіше зображення російського винищувача Су-57, який став ціллю українських безпілотників на аеродромі у глибині країни-агресорки.

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Кадри ураженого Су-57

За даними видання The War Zone, на знімку, як і на фото, яке раніше опублікувало ГУР, видно обпалені сліди та невеликий кратер на бетоні ліворуч від кабіни літака, який розташований посередині.

Фахівці вважають, що вибух і уламки від такої близької детонації, ймовірно, продірявили літак і спричинили інші пошкодження. Ще один слід від вибуху видно в задній частині літака, де є невеликий отвір у бетоні.

Водночас на верхній частині фюзеляжу за кабіною пілота присутня біла пляма. Аналітики кажуть, що це може бути брезентом, яким росіяни могли накрити пошкоджені частини винищувача.

Інша біла смуга, схожа на аномалію, що виходить з внутрішньої частини крила, схоже, є сонячним відблиском. На зображенні ГУР вона також була, що тоді збивало з пантелику, але тепер має сенс в контексті нових зображень, які включають інші реактивні літаки поблизу,

– йдеться у матеріалі видання.

Винищувачі Су-57 в Ахтубінську після атаки дронів / Фото The War Zone

Подібні кадри є лише підтвердженням того, що російський Су-57 все ж був суттєво пошкоджений. Як наголошують автори, кратер від вибуху "чітко окреслений та перебуває дуже близько до винищувача".

Нагадаємо, що Су-57 – найсучасніший винищувач Москви. Він здатен використовувати для ударів ракети Х-59 і Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків.

Що відомо про цей удар по аеродрому