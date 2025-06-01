Сили безпілотних систем уразили ворожий склад боєприпасів авіабомбою AASM Hammer: ефектне відео

Сили безпілотних систем скоригували удар по складу боєприпасів ворожих сил. Так, вони вдарили керованою авіабомбою AASM Hammer по складу боєприпасів ворога на Південному напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командування СБС ЗСУ.

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Сили оборони вразили склад боєприпасів ворога

Зазначається, що під час аеророзвідки бійці батальйону Flying Skull на Південному напрямку виявили скупчення окупантів, які розвантажували боєприпаси поблизу укриття.

Після передачі та погодження координат цілі було залучено авіацію Повітряних Сил.

Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer, внаслідок чого склад з боєкомплектом та особовий склад противника були знищені,

– ідеться в повідомленні.

Ураження складу боєприпасів ворога: дивіться відео

Нагадаємо, що вранці, 7 червня, в результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку вдалося збити російський винищувач Су-35.

Додамо, що Сили оборони Півдня України також вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати ворожих сил склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.