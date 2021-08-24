Урочисте засідання Верховної Ради до Дня Незалежності: онлайн-трансляція

Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Українські нардепи у цей день зібрались на позачергове засідання. Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про великий Державний герб.

24 серпня проведуть одразу два позачергові засідання парламенту. Перше з них розпочалося о 13:00. Після цього депутати не перериватимуться на перерву і не покидатимуть місць.

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Нардепи мають голосувати за великий Державний герб України

Розпорядження про проведення першого засідання спікер Дмитро Разумков підписав ще 26 липня, другого – 18 серпня.

Головний пункт у програмі роботи – законопроєкт про великий Державний герб України, який ініціював президент Володимир Зеленський. Документ потрапив до Верховної Ради ще 28 червня і був позначений як невідкладний.

Дивіться онлайн-трансляцію урочистого засідання Верховної Ради:

Зазначимо, що з проханням провести позачергове засідання до голови Верховної Ради звернувся президент Зеленський 17 серпня. Вже наступного дня спікер підписав розпорядження. Попередній раз нардепи збирались 23 серпня – після саміту Кримської платформи.

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