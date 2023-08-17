Відкриває "ворота" до противника: Грабський сказав, що дає звільнення Урожайного

Збройні Сили України звільнили населений пункт Урожайне, що на Донеччині. Це просування дає змогу наблизитися до основної лінії оборони окупантів і створює їм певні проблеми.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що саме Урожайне – досить невелике село на карті України. Однак в контексті війни воно є важливим, адже відкриває "ворота" до основної лінії оборони окупантів – Старомлинівки.

До теми Попереду – Завітне Бажання: показуємо звільнене селище Урожайне на карті

Чого очікувати далі на фронті

Як наголосив Грабський, наші військові намагаються розширити зону наступу. Це створює широку смугу постійного тиску з непевною картинкою для окупантів. Адже далі підрозділи Сил оборони можуть рухатися в різні напрямку.

В такій більш оперативній перспективі можемо говорити про вірогідність просування як в район Маріуполя, так і в район Бердянська. Наголошую, наші хлопці ведуть дуже важкі та кровопролитні бої. В разі успіху вийдемо на оперативний простір і зможемо просунутися аж до Азовського моря,

– зазначив Грабський.

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Саме тому російські загарбники намагаються активно контратакувати на цьому напрямку. Однак українські військові відбивають ці атаки.

Ситуація на фронті: коротко