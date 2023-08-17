Відкриває "ворота" до противника: Грабський сказав, що дає звільнення Урожайного
Збройні Сили України звільнили населений пункт Урожайне, що на Донеччині. Це просування дає змогу наблизитися до основної лінії оборони окупантів і створює їм певні проблеми.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що саме Урожайне – досить невелике село на карті України. Однак в контексті війни воно є важливим, адже відкриває "ворота" до основної лінії оборони окупантів – Старомлинівки.
До теми Попереду – Завітне Бажання: показуємо звільнене селище Урожайне на карті
Чого очікувати далі на фронті
Як наголосив Грабський, наші військові намагаються розширити зону наступу. Це створює широку смугу постійного тиску з непевною картинкою для окупантів. Адже далі підрозділи Сил оборони можуть рухатися в різні напрямку.
В такій більш оперативній перспективі можемо говорити про вірогідність просування як в район Маріуполя, так і в район Бердянська. Наголошую, наші хлопці ведуть дуже важкі та кровопролитні бої. В разі успіху вийдемо на оперативний простір і зможемо просунутися аж до Азовського моря,
– зазначив Грабський.
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Саме тому російські загарбники намагаються активно контратакувати на цьому напрямку. Однак українські військові відбивають ці атаки.
Ситуація на фронті: коротко
- Російські окупанти здійснювали контратаки в бік Урожайного Донецької області. Як зауважив, тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії України Микола Уршалович, підрозділи Нацгвардії закріпилися на рубежах та відбивають ці контратаки.
- Окрім цього, вранці 17 серпня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомляв про успіхи наших військових південніше від Урожайного. Бійці закріплюються на цих рубежах.
- Станом на 17 серпня українські військові знищили 256 050 російських окупантів. Також загарбники втратили 4329 танків, 8398 бойових броньованих машин, 5169 артилерійських систем, 714 засобів ППО тощо.