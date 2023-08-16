Попереду – Завітне Бажання: показуємо звільнене селище Урожайне на карті

Українські військові крок за кроком продовжують звільнення територій нашої держави та, вочевидь, зупинятися не збираються. Зокрема, вони уже відбили у ворога селище Урожайне, що в Донецькій області.

У середу вранці, 16 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що Урожайне у Волноваському районі на Донеччині перейшло під контроль українських захисників. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, де розташований населений пункт на карті.

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Урожайне на карті

Варто сказати, що цей населений пункт розташований біля Старомайорського, яке декілька тижнів тому деокупували наші військові. За це село тривали запеклі бої між окупантами та Збройними Силами.

І нещодавно, аналізуючи карту бойових дій у період від 6 до 13 серпня, ми припускали, що якраз-таки звільнення Урожайного буде наступним логічним кроком контрнаступу наших захисників. Так і сталося.

Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають,

– констатувала Ганна Маляр.

Вочевидь, далі українська армія намагатиметься захопити позиції загарбників у бік таких населених пунктів, як Завітне Бажання і Старомлинівка. Немає сумнівів, що нашим захисникам вдасться досягнути поставлених цілей.

Розташування Урожайного: дивіться на карті від DeepState

Зверніть увагу! На схід від селища Урожайного протікає річка Мокрі Яли. Аналітики зазначають, що ця водойма могла дещо вплинути на темпи просування українських вояків загалом на цій ділянці фронту. Власне, для того аби звільнити, зокрема, Урожайне, нашим оборонцям перед тим потрібно було форсувати річку.

Успіхи української армії