"Приємно повернутися в Київ": Урсула фон дер Ляєн прибула в Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала у столицю нашої держави. Вона зазначила, що їй приємно повертатися в Київ.

Про приїзд Урсули в Україну у вівторок, 9 травня, стало відомо ще напередодні. Власне, планує глава Єврокомісії у столиці нашої держави зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Дивіться також Між двох вогнів: як Україна переосмислює свою долю та роль у Другій світовій

"Тут цінності захищаються щодня"

У своєму дописі згадала посадовиця, зокрема, про те, що віднедавна 9 травня в Україні – це День Європи. Зі слів чиновниці зрозуміло, що їй надзвичайно радісно провести це свято в нашій державі.

Приємно повернутися в Київ. Де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тож це таке доречне місце для святкування Дня Європи. Я вітаю рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня День Європи також тут, в Україні,

– йдеться в дописі Урсули фон дер Ляєн.



Урсула фон дер Ляєн у Києві / Фото з твітеру чиновниці

Зверніть увагу! Урсула фон дер Ляєн є 13-тим президентом Європейської комісії. На своїй посаді вона з 1 грудня 2019 року. До того тривалий час чиновниця керувала оборонним відомством Німеччини.

Окрім того, зазначимо, що Єврокомісія – це виконавчий орган Європейського Союзу, хоча й має певні законодавчі можливості.

День Європи замість "Дня Побєди"

Тривалий час українці під впливом російської пропаганди святкували 9 травня так званий "День Побєди".

Уже зараз можна констатувати, що нам як нації вдалось переосмислити власну історію та засвідчити рух в бік повної культурної незалежності від Росії та СРСР.

Власне, указом Президента України 9 травня – це День Європи. Його святкують усі держави Європейського Союзу і тепер ми.

А 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення, вшановуючи жертв Другої світової війни.



Втрати України у Другій світовій війні / Картинка 24 Каналу