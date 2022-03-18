Урсула фон дер Ляєн пообіцяла зробити все можливе для прискорення вступу України до ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС.

Про це у своєму зверненні сьогодні, 18 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Він пояснив, що всі бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців.

Це непросто, але ми це зробимо. Впевнений,

– сказав Зеленський.

Також у ході переговорів вдалось домовилися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Як тим, хто за кордоном, так і тим, хто всередині нашої держави.

Окремо буде спрямована ще одна макрофінансова допомога ЄС для України у розмірі 300 мільйонів євро на додачу до тих, щодо яких уже було ухвалене рішення.

Денне звернення Зеленського за 18 березня: дивіться відео