Новий план допомоги від Європи: у Defence Express назвали його найбільший недолік

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала багатоетапний план "Переозброїти Європу", завдяки якому можна буде залучити 800 мільярдів євро. Зокрема, для посилення підтримки України.

Втім, цей план має кілька нюансів, про них детальніше 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. До слова, план "Переозброїти Європу" складається з 5 пунктів.

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"Не про зброю, а про гроші"

Головний редактор Defence Express зауважив, що план Урсули фон дер Ляєн поки лише представлений і його ще будуть узгоджувати. Втім, важливо наголосити, що він про гроші, а не про зброю. Різниця між грошима, які виділяються на зброю, та наявністю озброєння полягає в часі.

Якби можливо було б вбивати росіян, закидуючи їх євро, то було б значно простіше. Проте треба ці гроші перетворити на зброю. Коли ми говоримо про замовлення навіть додаткового озброєння, то до передачі першої вагомої партії треба чекати від 6 до 18 місяців, залежно від того, про яке озброєння йдеться,

– зазначив Катков.

За його словами, Європа повинна була узгоджувати це фінансування ще у 2014 році, щоб європейські країни могли повноцінно забезпечити свою обороноздатність.

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Зараз у Європі намагаються знайти шляхи додатково фінансування своєї оборони, один з них – збільшити можливість залазити в дефіцит бюджету шляхом оборонних витрат. Тобто країни зможуть просто закуповувати зброю в борг.

Це цілком може спрацювати, адже дозволить збільшити відсоток витрат від ВВП й вкладати більше грошей в оборонку. Також Європейський Союз приблизно має фінансовий ресурс на 150 мільярдів євро, щоб кредитувати країни для спільних закупівель озброєнь,

– мовив головний редактор Defence Express.

У Європі є всі сили для стримування Росії та повноцінної відсічі, але це буде для них некомфортна війна. Якщо брати всі європейські країни, не беручи Туреччину, то це 1,5 мільйонна армія з сучасним озброєнням. У Росії на папері 1,5 мільйона. Тобто європейці можуть спокійно вести війну, але для них це буде некомфортна й довга війна.