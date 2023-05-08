У Київ 9 травня приїде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

У вівторок в Україну приїде президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Урсула фон дер Ляйєн прибуде до України з нагоди Дня Європи. Про це повідомили у Єврокомісії.

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Фон дер Ляйєн прибуде в Україну в День Європи

Від 2023 року Україна відзначатиме День Європи разом з іншими європейськими країнами. Зауважимо, що це свято у нас є з 2003 року, проте раніше в нашій країни його відзначали у третю суботу травня.

8 травня 2023 року Володимир Зеленський підписав указ "Про День Європи", встановивши відзначати День Європи спільно з державами Європейського Союзу – 9 травня. Якраз у цей день до Києва приїде Урсула фон дер Ляйєн, яка підтвердить непохитну підтримку України.

Завтра президент Урсула фон дер Ляйєн буде у Києві, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС у День Європи,

– мовиться у повідомленні комісії.

День Європи – важливий для України

Під час свого звернення Зеленський сказав, що тепер Україна відзначатиме день Європи на рівні з країнами ЄС. Адже це передусім про єдність європейців.

Володимир Зеленський Президент України "Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку із завтрашнього дня, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм та переможуть рашизм. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися за всіма напрямками: на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій – рішучістю, проти ракетного терору та зимового блекауту, в економіці та на юридичному фронті. Це буде День Європи – нашої союзниці. Яка ніколи не називає Україну "вигаданим" чи "штучним" утворенням. І яка дає нам свою зброю, щоб ми могли захистити себе та її – нашу Європу".

Він також повідомив, що подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років. Президент наголосив, що настане час, і у нас з'явиться нова важлива дата – День перемоги українців над рашизмом.