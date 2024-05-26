Урсула фон дер Ляєн звернулась до Євросоюзу із закликом готуватися до можливої війни

Європейський Союз повинен підготуватися до можливої війни та вжити заходів для покращення спільної обороноздатності. Таку думку висловила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вочевидь подібні хвилювання серед лідерів спричинило посилення агресії та наступальних дій російських загарбників на фронті. Не варто й забувати погроз російського диктатора Владіміра Путіна.

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Необхідно інвестувати в оборону

Урсула фон дер Ляєн в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk сказала, що той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати. Вона зауважила, що надзвичайно важливою є послідовна підтримка України та зміцнення власної обороноздатності.

Якщо ми маємо зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону,

– пояснила вона.

Очільниця Єврокомісії нагадала про "гібридні атаки" Росії, зокрема, нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією, використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС і спроби розколоти європейців за допомогою ІПСО у мережі.

Високопосадовиця також звернула увагу на позитивний ефект зміцнення обороноздатності Європейського Союзу на економіку самого блоку й оцінила пропозицію Польщі та Греції створити спільну протиповітряну оборону.

"Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися хороші робочі місця тут, у Європі", – додала вона.

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