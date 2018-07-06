Франція обіграла Уругвай та вийшла у півфінал Чемпіонату світу

Збірні Уругваю та Франції в чвертьфіналі визначали команду, яка продовжить боротьбу на Чемпіонаті світу. Більш успішними виявилися французи.

Після того, як стало відомо, що за збірну Уругваю у цьому матчі не зіграє Едісон Кавані, який забив два м'ячі у ворота збірної Португалії та вивів свою збірну в чвертьфінал, збірна Франції виявилася явним фаворитом. Це підтвердив і матч.

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Хоча уругвайці точніше били по воротах французів (чотири точні удари в площину проти двох), однак саме двох точних пострілів французам вистарчило, щоб вийти у півфінал. У першому випадку після навісу зі штрафного точно головою пробив Рафаель Варан. Захисник випередив суперників та у стрибку дотягнувся до м'яча.

Варто зазначити, що за мить збірна Уругваю отримала такий же момент. Однак Уго Льоріс зумів врятувати свою збірну, у стрибку дотягнувшись до м'яча, який летів у нижній кут воріт. До цього воротар мало не проковтнув сарану.

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Другий гол у матчі глядачі побачили вже по перерві. автором став Грізманн. Форвард потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. І м'яч перед сами воротарем змінив траєкторію польоту. Фернандо Муслера не зумів зайняти позицію, щоб як слід відбити м'яч, і той від його рук залетів у ворота.

До кінця матчу команди не створили моментів, щоб ще раз відзначитися. Зате на полі виникла сутичка. Спровокував її Мбаппе, який впав на поле після того, як сам вдарився в суперника. Така поведінка не дуже сподобалася уругвайцям. Тож окрім словесної перепалки, дійшло і до штовханини. Жовту картку отримав сам Мбаппе, а також Родрігес.

Франція перемагає та виходить у півфінал. Там її суперником буде переможець пари Бразилія – Бельгія. Матч 1/2 фіналу відбудеться у вівторок, 10 липня.

Уругвай – Франція 0:2

Голи: Варан, 40, Грізманн, 61