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Уругвай переміг Португалію в 1/8 Чемпіонату світу з футболу

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Уругвай – Португалія результат матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Уругвай – Португалія результат матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу / Fifa.com

У матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу збірні Уругваю та Португалії вирішували між собою, хто з них зіграє у чвертьфіналі мундіалю зі збірною Франції.

Другий поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018 між збірними Уругваю та Португалії видався хоч і менш результавним, ніж матч Франція – Аргентина, проте не менш видовищним.

Дивіться також: Уругвай – Португалія: відео голів та моментів матчу

Рахунок був відкритий вже на 7-й хвилині.

Гол на свій рахунок записав 31-річний нападник "ПСЖ" Едінсон Кавані.

Луїс Суарес розібрався з Рікардо Перрейрою на куту штрафного та навісив на дальню штангу, там Кавані замкнув передачу, пробивши головою у ближню дев'ятку. 1:0.

ЧС 2018 Уругвай Португалія Кавані
Кавані відкрив рахунок у матчі Уругвай – Португалія

Португальці мали кілька нагод зрівняти рахунок ще до перерви, проте ворота Фернандо Муслери у першому таймі залишались "сухими".

Відновити інтригу у зустрічі підопічним Фернанду Сантуша вдалось лише в середині другого тайму.

На 55-й португальці вдало розіграли кутовий. Точним ударом головою відзначився Пепе. 1:1.

 

ЧС 2018 Уругвай Португалія Пепе
Пепе зрівняв рахунок у зустрічі

Щоправда, уругвайці дозволили зберегти паритет у грі ненадовго.

Вже на 62-й хвилині дубль на свій рахунок записав Едінсон Кавані.

Родріго Бентанкур з центру поля разом з Кавані пройшов до штрафного і вже там віддав 21-му номеру гольову передачу.

Там нападник збірної Уругваю поклав красивий м'яч у дальній кут воріт. 2:1.

На 72-й хвилині Кавані показав, що не може більше продовжувати гру. Через травму ноги він попросив у тренерського штабу заміну і, накульгуючи, покинув поле.

В цей момент на неочікувано шляхетний жест зважився Кріштіану Роналду. Він обхопив Кавані за талію і допоміг вийти за межі поля.

Роналду Кавані ЧС 2018
Роналду допоміг Кавані вийти за межі поля

На останній доданій хвилині Роналду ще й примудрився заробити жовту картку і навіть якби його збірна пробилась далі у наступному поєдинку він би не зіграв. 

Португальці мали нагоду зрівняти рахунок в останні додані хвилини, проте Куарежма впритул не зумів переграти уругвайців Муслеру. Не допоміг навіть голкіпер Руй Патрісіу, який прибіг допомогти збірній у чужий воротарський майданчик.

Збірна Португалії вслід за збірною Аргентини покидає ЧС-2018. У чвертьфіналу збірна Уругваю зустрінеться зі збірною Франції.

ЧС-2018, 1/8 фіналу, Уругвай – Португалія 2:1

Голи: 1:0 – 7 Кавані, 1:1 – 55 Пепе, 2:1 - 62 Кавані

Теги: Новини спорту Португалія Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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