Уруський услід за Резніковим подав у відставку
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав у відставку. Раніше у "Слузі народу" повідомляли, що в уряді Дениса Шмигаля відбудуться кілька кадрових змін.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Раніше Резніков подав у відставку з посади віцепрем'єра: його мають призначити міністром оборони
Уруський написав заяву за власним бажанням
Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням,
– повідомив Мельничук.
Зазначимо, що 1 листопада у відставку з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції окупованих територій подав Олексій Резніков. Як повідомляли раніше, саме Резніков є головним претендентом на посаду міністрі оборони – замість Андрія Тарана.
Ба більше, за інформацією журналіста Юрія Бутусова, президент Зеленський навіть затвердив кандидатуру Резнікова на главу Міноборони.
З кандидатурами нових міністрів вже визначились
Тим часом ЗМІ інформують, що у "Слузі народу" вже визначились з кандидатурами нових міністрів.
Які зміни очікують в Кабміні:
- У крісло міністра екології замість Романа Абрамовського, що написав заяву про відставку, можуть призначити його заступника Руслана Стрільця;
- міністром оборони Андрія Тарана замінять на віцепрем'єра Олексія Резнікова;
- на посаду Резнікова претендує нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук;
- віцепрем'єром замість Олега Уруського може стати голова Державної митної служби Павло Рябікін.
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Що відомо про Олега Уруського:
- Народився у 1963 році у Чорткові Тернопільської області.
- Випускник Київського вищого військового авіаційного училища.
- Доктор технічних наук.
- До 1996 року був головою правління Державного космічного агентства України.
- У 1996 – 2000 роках очолював управління апарату РНБО.
- У 2003 – 2005 роках був керівником відділу секретаріату уряду України.
- У 2005 році – перший заступник міністра промислової політики.
- У 2020 році став віцепрем'єром.
Текст публікації Тараса Мельничука:
Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.